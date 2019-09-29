Tribünü Terkettiler

Haber: C.Kutay Aykan
Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında İstanbulspor karşısında 1-0 geriye düşen Boluspor'da taraftarlar, oyunculara tezahürat yaparak tepki gösterdi. Boluspor taraftarı, karşılaşmanın ikinci yarısında da takımını protestoya devam etti. İkinci yarının başlamasıyla önce alkışlı protesto yapıldı. Ardından taraftarlar, Kırmızı-Beyazlı oyuncuların paslaşmaları sırasında ''ıslık'' sesleriyle tepki gösterdi. Karşılaşmanın 83.dakkasında maraton tribünde bulunan kırmızı-beyazlı taraftarlar stadı terketti.