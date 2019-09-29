Tribünü Terkettiler

Spor Toto 1.Lig 6. Haftasında İstanbulspor'u konuk eden Boluspor'da taraftar futbolcuları protesto ederek Atatürk Stadı'nı terketti.

Tribünü Terkettiler

Haber: C.Kutay Aykan

Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında İstanbulspor karşısında 1-0 geriye düşen Boluspor'da taraftarlar, oyunculara tezahürat yaparak tepki gösterdi. Boluspor taraftarı, karşılaşmanın ikinci yarısında da takımını protestoya devam etti. İkinci yarının başlamasıyla önce alkışlı protesto yapıldı. Ardından taraftarlar, Kırmızı-Beyazlı oyuncuların paslaşmaları sırasında ''ıslık'' sesleriyle tepki gösterdi. Karşılaşmanın 83.dakkasında maraton tribünde bulunan kırmızı-beyazlı taraftarlar stadı terketti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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