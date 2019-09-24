TRT Spor 2 Yayında…

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sporun tüm renkleri, TRT Genel müdürlüğü ile Gençlik ve Spor bakanlığı iş birliğinde spor severler ile buluşacak. Türk spor medyasının amiral gemisi TRT Spor, dev bir projeyi hayata geçirdi. Tüm spor branşlarının yeni adresi TRT Spor 2 test yayınına başladı. Ulusal ve Uluslararası bir çok spor organizasyonunun canlı yayını, atletizm'den yüzmeye, voleyboldan, güreşe, basketboldan bisiklete kadar spora dair her şey bu ekranda olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayat bulan bu dev projenin amacı spor kültürüne katkı sağlamak. Kamu yayıncısı TRT, her zaman olduğu gibi yine şifresiz ve hiç bir ek ücret olmadan bu hizmeti sizlerle buluşturuyor. Test yayını ile başlayan dev adım, 27 Eylül Cuma günü canlı yayına geçecek. TRT Spor 2, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası ile canlı yayına başlayacak. TRT Spor 2'nin frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans: 11958 V 27500 – Fec: 5/6