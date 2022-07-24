TSYD Ankara Kupası sahibini bulacak

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin karşılaşacağı, 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın 29 Temmuz Cuma günü oynanacak

TSYD Ankara Kupası sahibini bulacak

Haber: S. Özge Yücel

TSYD'den yapılan açıklamada,  "55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacaktır” açıklaması yapıldı.

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