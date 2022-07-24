TSYD Ankara Kupası sahibini bulacak

Haber: S. Özge Yücel
TSYD'den yapılan açıklamada, "55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacaktır” açıklaması yapıldı.
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin karşılaşacağı, 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın 29 Temmuz Cuma günü oynanacak
Haber: S. Özge Yücel
TSYD'den yapılan açıklamada, "55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacaktır” açıklaması yapıldı.