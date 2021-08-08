TSYD Kupası'nda şampiyon Gençlerbirliği

Haber: C. Kutay Aykan
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede penaltı vuruşlarına gidildi. Penaltılar sonunda 5-3'lük üstünlük yakalayan Gençlerbirliği şampiyonluğa ulaştı.
Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren penaltı golü Metehan'dan geldi. Ankaragücü'nün TSYD Ankara Kupası hasreti 20 yıla çıktı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde MKE Ankaragücü'ne ikincilik kupasını TSYD Ankara Şubesi Mali İşler Sorumlusu Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.
54. TSYD Ankara Kupası'nı ise TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, Gençlerbirliği takımının kaptanı Ramazan Köse'ye verdi. Futbolcular, kupayı öperek basın mensuplarına poz verdi. Ardından az sayıdaki taraftarlarının önüne giden Gençlerbirliği yöneticileri ile futbolcuları, kupa sevincini kutladı.