TÜFAD Ali Beykoz Antrenör gelişim semineri yapıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

TÜFAD Bolu Şubesi tarafından düzenlenen 2. Ve 3. Birleştirilmiş antrenör gelişim semineri bu yıl Boluspor’un eski futbolcusu ve Teknik direktörü Ali Beykoz adına düzenlendi.

Karaçayır Spor tesislerinde düzenlenene seminer Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları adına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra TÜFAD Bolu Şubesi Başkanı İrfan Ulusan açılış konuşması yaptı. Seminerin içeriği ve programı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Seminer Programında Pro Lisans hocaları Selahattin Konrat, Ali Beykoz ve Cüneyt Karakuş’un teorik ve uygulamalı dersleri ile devam eden seminere Bolu’da görev yapan Uefa A-B ve Pro lisansa sahip antrenörler katıldı.

Seminer Selahattin Konrat hocanın teorik ve uygulamalı pas çalışması ile alakalı sunumuyla devam etti. Daha sonra Ali Beykoz’un “Antrenör futbolcu iletişimi” ve “ Antrenör ile Antrenör “iletişimi ile alakalı deneyimlerini katılımcılara yaptığı sunumla aktardı. Şube Başkanı İrfan Ulusan bir dahaki seminerlerde Antrenör ile antrenör arasındaki iletişimin ders olarak konulmasını önerdi.

Seminer sonunda kredisini dolduran antrenörler 3 yıllık çalışma izni almaya hak kazandı. TÜFAD Bolu şubesi antrenör gelişim seminerine bu yıl ismi verilen Ali Beykoz’a Şube başkan İrfan Ulusan bir plaket takdim ederek katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.