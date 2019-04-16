TÜFAD Ali Beykoz'u tebrik etti

Haber: C.Kutay Aykan

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Bolu Şubesi başarı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; Bolu TÜFAD’dan açıklama; “İlimizin yetiştirdiği ve derneğimizin Üyesi değerli futbol adamı Teknik direktörümüz Ali BEYKOZ TFF 3.Lig Takımlarından Gölcükspor ile anlaşmıştır. Bolu TÜFAD olarak Ali Beykoz hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz.”

Beykoz İlk Maçında 3 Puanla Tanıştı

Ali Beykoz ilk maçında alınan 3 puan sonrası şunları söyledi: “Anlaştığımız ilk haftada ve kalan zorlu dört maçta rakibimiz, Play-off için son şansını kullanan Payasspor’u yenmeyi başaran, Oynayan oynamayan kadroda olan olmayan tüm oyuncularımı, taraftarımızı, Yönetimimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Kaldı üç maç. Asla vazgeçmeyeceğiz.”