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    • TÜFAD BİNASI YAPILIYOR

    Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Bolu Şubesi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi. TÜFAD Bolu Şubesi Başkanı İrfan Ulusan kahvaltının ardından yaptığı açıklamalarda yeni binanın yapılacağının müjdesini verdi.

    11 Şubat 2018 Pazar 12:23
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    TÜFAD BİNASI YAPILIYOR

    Haber: Semih BAYKAL

    Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Bolu Şubesi kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, TFF Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin TÜFAD Bolu Başkanı İrfan Ulusan taban birlikleri başkanları ve antrenörler katıldı.

    Ulusan’dan Müjde

    Kahvaltının ardından açıklamalarda bulunan Ulusan, “Bu kahvaltıyı geleneksel hale getirmek istiyoruz. 1998 yılında kurulan TÜFAD Bolu Şubemizin binasının 4 yıl önce yıkılması sebebiyle bir araya gelemiyoruz. Sayın İl Müdürümüzün katkısıyla çabasıyla bize yeni bir yer tahsis edildi. Burada yeni bir bina yapma durumumuz var. Müdürümüze bu yüzden çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da binanın yapımına başlayacağız. TÜFAD Bolu Şubesi Türkiye çapında 22 bin antrenöre sahip ve büyük bir sivil toplum örgütü. Türkiye’de şu anda Federasyonda da ses getirmekte. Bizim faaliyetlerimizi daha iyi yürütebilmek için bu binaya ihtiyacımız vardı. Yeni binada daha iyi hizmet vereceğimizi umuyoruz. Bu binaya kurucu üyemiz ve 16 yıllık başkanlık yapan Çetiner Erdoğan’ın adını vereceğiz. Bu arada Boluspor yöneticisi İlker Aktaş binanın temelini attı bu yüzden kendisine de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki toplantılarımız inşallah yeni binamızda yapacağız” dedi.

    Ertem; “Spor Kenti Bolu Olma Yolunda İlerliyoruz”

    Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ise “Sözlerime öncelikle Afrin’deki Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun diyerek başlamak istiyorum. Sportif noktalarda sizlerin de destekleriyle daha iyi yerlere geleceğiz. Biz ortak akıl üretildikten sonra amaç spor olduktan sonra Bolu için elimizden geleni yapmayacağımız şey yok. Bazen farklı boyutlarda yanlış bilgilendirme olsa da onları da görmezden geliyoruz. Gerek ASKF için, gerek Futbol İl Temsilciliği için gerek se TÜFAD için valilik nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim bu konuda Gençlik Spor ölçeğinde ne gerekiyorsa yapacağımızdan emin olun. Spor kenti Bolu olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Antrenörler, Derneği, Bolu

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