Tugay Kaçar ile yeniden anlaştık

Haber: Uğur Balaban

Boluspor forması ile iki sezonda 46 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncumuz Tugay Kaçar yeni teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar’ın raporu doğrultusunda iki yıl daha Boluspor forması giyecek. Geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giyen futbolcu 1 gol ve iki asist katkısı sağladı. Oynadığı müsabakalarda 7 kez sarı kart cezası aldı.

Tugay Kaçar kimdir?

1 Ocak 1994 Uşak doğumlu olan Tugay Kaçar, Turan İdmanyurdu takımında futbola başladı. Daha sonra Yukatel Denizlispor’da profesyonelliğe geçiş yapan Kaçar, sırasıyla Ofspor, Kızılcabölükspor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor, Osmanlıspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giydi. Süper Lig’de 10 maçı bulunan Kaçar, 122 kez TFF 1. Lig maçında görev yaptı. 12 kez ise Milli Takım yaş gruplarında forma giydi. Kacar'ın profesyonel kariyerinde 160 maçı bulunuyor.