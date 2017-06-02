HABER:Esra Öztürk

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tüm gençler adına Kurmay Albay Muammer Alper’e al bayrağımızı takdim etti. Ardından 353 şehidi temsilen kurulan şehitlikte Şahadet mertebesine erişen şehit askerlerimiz için okunan Yasin-i Şerif’ten sonra toplu dua edildi. İl Müdürü Ertem yaptığı açıklamada “Allah’ım böylesine zor günlerle bir daha karşılaştırmasın Bu cennet vatan için hiçbir şekilde gözlerini kırpmadan şahadet şerbeti içen her bir şehidimiz, ülkemizin yarınlarının aydınlığına bir ışık olmaktadır. Aziz Türk Milleti şehitlerini her zaman yüreklerine gömerek ebediyete kadar yaşatmıştır ve ilelebet yaşatmaya devam edecektir” dedi.