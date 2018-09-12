HABER:Esra Öztürk

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Başkan Vekili Yusuf Doğruer Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay ve Başkan Vekili Doğruer, İl Müdürü ŞahinErtem ile ilimizde satranç branşı ile ilgili yapılabilecek faaliyetler hakkında istişarede bulundu. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. “Nazik ziyaretlerinden ve ilimizdeki ilk ve ortaokullarda satranç sınıfı açılmasındaki desteklerinden dolayı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız TULAY’a ve Başkan Vekili Sayın Yusuf DOĞRUER’e teşekkür ederiz.”