HABER: Aysun BEYKOZ



‘’Verilen sözler vardı’’

‘’Emre ile sezon başında tekrar mukavele yenilemesi konusunda bir toplantı yaptık. Emre bu mukaveleyi kabul etti. Daha sonra amcası, menajeri, hocası dediler ki; Başkanım biz bir kulüp bulursak bu konuda ne yaparsınız? 1.100 milyarlık bir parayı Boluspor’a getirirseniz biz futbolcuyu bırakırız dedik. Hem babası hem amcası çok mutlu oldu. Biz bu sözümüzü tutacağımızı söyledik. Ama bir şartla Emre bir ay içinde kulüp bulamazsa bizimle 550 milyarlık mukavele imzalayacağını hem kendisi hem de ailesi söz verdi. Bir ay sonra kulüp bulamadığını ve mukavele yenilemek istemediğini söyledi. Bu olay bizi üzdü verilen sözler vardı. Bu şekilde Ağustos ayından Ocak ayına kadar geldik Sivasspor kulüp başkanının bir talebi oldu bizde görüşme yaptık her iki tarafta bu konuda anlaştı Sivasspor’a futbolcumuzu vermiş olduk. Diğer yandan Emre’nin Mayıs ayında sözleşmesi bitiyordu bu şekilde gitseydi Boluspor para kazanamayacaktı böyle gitmesi daha iyi oldu. Emre’yi 900 milyarlık bir paraya sattık. 300 milyarı peşin geri kalanı ise 4 ay vadeli bir evrakla beraber Emre’yi Sivasspor’a sattık. Bu şekilde Boluspor 7 yıllık emeğini almış oldu.’’

‘’Başkanım ben mukaveleyi uzatırım 1 trilyon para isterim’’

Emre’yi biz 2 sene önce kaybettik. Emre’ye para konusunda her başkan farklı bir bütçe verdi. Bendende 1 trilyon isteyince vermem dedim. Çünkü 1 trilyon verdiğimde Boluspor’un geleceğine ambargo koymuş olacaktım. Bende mukaveleyi uzatmadım Ocak ayını bekledim. Emre’yi bütün hocalar biliyor asılsız çıkan dedikodular var Konyaspor istedi Fatih Terim istedi gibi fakat bize teklif falan gelmedi. Biz böyle paralara imza koyamayız. Çünkü bu kulüp bugün benim yarın başkasının. Biz gelecek kulüp başkanlarına bir borç evrak bırakamayız.’’

‘’Emre isteriz ki Beşiktaş’ta Galatasaray’da oynasın’’

‘’Sivasspor’a Emre istediği paraya transfer oldu. İnşallah kendini geliştirir ve iyi takımlarda oynar. Biz deriz ki Emre’yi biz yetiştirdik. 7 sene Bolu’da kaldı. Buda bize gurur verir.’’

‘’Bir oyuncu alacağız’’

‘’Takımımıza destek olarak Emre’nin yokluğunu aratmayacak bir sağ açık veya sol açık oyuncu alacağız. Başka bir mevkiye transfer yapmayı düşünmüyoruz. Şuan takımda her mevki için 2 oyuncumuz var buda takım içinde rekabeti artırıyor buda güzel sonuçlara vesile olacak. Bir oyuncu transferimizi de 10 gün içinde yapacağız.’’

‘’Bu mevkiye takviye yapmayı düşünmüyoruz’’

Çünkü Andre Santos ve Murat Yıldırım bu görevde yetenekli oyuncular. Diğer yandan oyuncu fazlalığı olduğu zaman oyuncular yedek kulübesinde kalacak. Bu seferde oyuncuları takımda tutmak için zorlanacağız. ’’

‘’Kaleci almayı düşünmüyoruz’’

‘’Kalecimiz Soner Şahin ligin en iyi kaleciler arasında ilk 3’de yer alıyor. Yedek kalecimiz Erdi Yokuşlu Soner Şahin’in eksikliğinde kaleyi koruyabilecek güçte. Genç kardeşimiz Melih Ağa da yetenekli ve gelişen bir oyuncumuz bu yüzden yedek kaleci almayı düşünmüyoruz. Erdi ve Melih Boluspor’dan gelişerek daha iyi yerlere gelebilirler.’’

‘’Bizim çalışanlarımıza hiçbir borcumuz yok’’

‘’Ben 7 sene başkanlık yaptım bir günden bir güne çalışanlarımızın bir gün maaşı gecikmedi. Bizim paramız olmasa dahi çalışanlarımızın aylık ödemelerini veririz.’’

‘’Peopen ve Andre Santos idmanları hiç kaçırmazlar’’

‘’Rydell Peopen işini seven saatinde idmanında olan bir oyuncudur. Tam bir prefosyonel oyuncu. Almış olduğumuz Mitcehll hakkaden takıma destek olan bir oyuncudur. Takımda şuan çok mutlu ve sonu olmayan bir oyuncudur. Bizim seneye forvet konusunda bir aramamız olmayacak. Mitcehll’in 4-5 maç kondisyon eksiği var. Bunu da tamamladıktan sonra forvet sıkıntımız kalmayacak.’’

‘’Transfer olması halinde Boluspor’un %10 payı var’’

‘’Aleksandar Prijovic’in Warsazawa takımından PAOK’a transfer dedikodusu var. Boluspor Kulübü’nde bundan %10 payı var. Fakat Polonya Federasyonu’nun vergisi var. Kaç paraya transfer olduğunu bilmiyoruz. Geçmişte bu maddeyi Gökhan Emreciksin de kullanmıştık. Bu konunun takipçisiyiz ama hala PAOK takımında gözükmüyor.’’

‘’Süper Lig statüsünde sahamız olacak’’

‘’Federasyon 25 milyar bir ceza 6 puan silme cezası verdi bu statta TFF 1.lig maçlarını oynayamazsın diye fakat biz bu cezayı almadık. Federasyon da saha sorumlularından bir heyetle 7 saat sahamızı inceledik. Yapılması gerekenleri 50 madde var. Bunların içinde protokol ve basın tribünün genişletilmesi gibi maddeler yer aldı. Sahamızın yaklaşık tadilatı 2 ay sürecek. İnşallah Boluspor şampiyon olunca stadımızı yenilemeye başlayacağız. Bu maddeleri ortadan kaldırdığımız taktir de Süper Lig statüsünde sahamız olacak. Boluspor’un 400-500 milyar bir bütçe ile Süper Lig statüsünde bir sahası olmuş olacak. Bu durumda taraftarımız farklı bir şehre gitmeyecek.’’

“Saha alttan ısıtmalı olacak”

‘’Boluspor takımın hava koşullarıyla veya saha ile alakalı sıkıntısı varsa biz takımımızı elverişle yere götürecek güce sahibiz. Diyelim ki 1 ay sonra devre var kar yağarsa biz takımımızı Antalya’ya kampa götürürüz. Ama Boluspor Kulübü’nün bir sahaya ihtiyacı var. Bu sahada içinde yeni bir projemiz var. Sayın Belediye Başkanımız Alaaddin Bey bize destek oldu bu sahayı ısıtmalı saha yapacağız. ’’

‘’Fuat Hoca sadece teknik direktör değil’’

‘’Boluspor ile ilgili bugün ne yaptı sosyal medya konusunda hocamız bir görev aldı. Sosyal medya nedir nasıl bir taraftar çekebiliriz, sosyal medyada ne yapmamız lazım bunla ilgili hocamızda görev yapacak. Hocamızın Avrupa tecrübesinden bizzat yararlanıyoruz. Hocamızın belli bir tecrübesi bize güç katıyor. Hocam diyor ki spor aleti alalım,sauna yapalım, çim saha yapalım diye bize sürekli teklifler ile geliyor.Biz hocamızla her şeyi konuşuyoruz. Boluspor’u Dünya Kulübü yaparız. Fakat bunların hepsi bir anda olmuyor.’’

‘’Bu işler çok zor’’

Biz Mayıs’ta kongreyi aldık. Borçlar var tebliğler var. İnanabiliyor musunuz 30 Kasım’a kadar kulübe para girişi yok. Biz 30 Kasım’a kadar bu kulübün çalışanlarının personelinin parasını hamd olsun verebildik. Gelecekte Boluspor’u öyle bir devredeyim ki o kulübün borcu olmasın. Ben bu caddede dolaşıyorum. Ben diğer kulüp başkanları gibi kulübü borçlandırayım gideyim diye bir yapıya sahip değilim. Kulübü yönetmek o kadar kolay değil.

‘’Amacımız kulübün gelirini artırmak’’

‘’Kulübün arsası olsun. Kulüp işletme yapsın, kulüp ev yapsın. Kulübün ayrı bir geliri de olsun. Boluspor’un bir malı olsun. Bunu yapmadık mı Türk Telekom arsası üzerinde Rahmetli Yılmaz Becikoğlu 1 trilyon 200 bin fiyatında arsa alacaktı. Paramız yok Yılmaz Becikoğlu bankaya gidecek imza koyacak 30 dönüm arsayı alacak. Ahmet Baysal buraya Boluspor adına proje yapacak. Boluspor kalan tarafa da 1+1 öğrenciler için pansiyon yapacaktı. Bu proje olsaydı şuan Boluspor belki de 60 tane 1+1 dairesi olacaktı. Ben bunun peşindeyim. Bu sene takım şampiyon olsun. Vurayım kaçayım kulübü borca sokayım ben böyle bir insan değilim. Boluspor inşallah Mayıs ayında şampiyon olur. Ama ben Boluspor’u mali yönden küme düşürmem. Boluspor’un kapısını her zaman açık. Bana desinler ki şura da eksik var hemen yaptırırım. Biz her şeye hazırız. Bizim tesislerimiz hiçbir yerde yok. Bugün Eskişehir’den misafirim geldi gururla tesislerimizi gezdirdim. Adam şaşırdı.’’

‘’Ben tutumlu bir insanım’’

‘’Haziran ayında çıktık para topladık.1 milyar 2 milyar… Boluspor proje bekliyor. 400 firmayı da Mart veya Nisan ayında bütün firmalara plaketlerini vereceğiz. Bu kulübün en büyük desteği esnaflar… Tek tek teşekkür ederceğiz.’’

‘’Ödediğimiz paraları geri alırız’’

‘’Karaçayır da Berat, Tunahan ve İsmail var biz bunların maaşını öderiz. Fakat ödediğimiz parayı da giderlerken geri alırız. Maaşlarını ödemiyor olsak. Tek taraflı fesh delerler. Sonra bir sene içerisinde bu borç bize fazlasıyla gelir. Bu yüzden dikkatli olacağız.’’

‘’Çıkacaksak takım olarak değil kulüp olarak çıkacak’’

‘’ Manisa maçı benim sevmediğim bir maçtı. Fuat Hoca ayağa pas yapan kısa toplarla takımı çıkartan bir Hoca. Ama bunu Manisapor maçında yapamadık. Sebebi ise kadroda sakatlıkların bulunması ve kadronun dar olmasından dolayı bu maçta biraz daha kontrollü ve defansif bir oyun sergiledi. Bu takım şampiyon olduğu zaman taraftarı, sosyal medyası, tesisleri, basını hep bir olacak. Takım şampiyon olduğu zaman 12-14 tane oyuncumuz takımda kalır. Biz bunu Mayıs’ta yaptık. Transfer yaparken Süper Lig’i düşünerek yaptık. Elimizde ham kadro kalacak. Fuat Hoca proje takımı olduğumuz için geldi.’’

‘’Boluspor taraftarı 25 yıldır şampiyonluk bekliyor’’

‘’Bu taraftar, bu basınımız, bu halk buna layık. Şuan 60 yaşında 70 yaşındaki insanların Boluspor maçlarına özlemi var. İnşallah bu ağabeylerimize bu yaşta bu sevinci yaşatacağız.’’

‘’CEO bize destek olsun’’

‘’Ceo bize bilgi versin, transferlerde bulunsun. Ben bu sene 3 ay dolaştım bu sene kim dolaşacak? Bizim Ceomuz olması için 100 milyar gelirini 350 çıkartacağız. Bunun içinde Belediye Başkanı’mızla beraber proje üreteceğiz gelirimizi katlayacağız. Transfer yapmaya bilirdik. Fakat ben 6 yeni transfer yaptım. Bunu da nasıl yaptık bir ihaleye çıktık. Rakamlar yüksekti bunun geliri ile biz 6 yeni transfer yaptık.’’

‘’Boluspor para kazanabilir’’

‘’18-19 yaşlarındaki Senegal’li veya başka yerli oyuncuları almamız gerekir. Bunlardan bizim para kazanmamız lazım. Her sene Boluspor Kulübü Emre gibi en az 3 oyuncudan 300 milyon değerinde oyuncu satmamız lazım. Bu Boluspor’un bir projesidir. Bizim niyetimiz Diarra gibi Umut Meraş gibi genç oyuncuları almak. Bu şekilde Boluspor ekonomik yönden de ayakta kalır.’’

‘’BS Store Anıt Park’a açılacak’’

‘’Boluspor’un projeleri arasında bulunan BS Store’yi şehir içinde çoğaltmak istiyoruz. Bununla alakalı Belediye’miz ile görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Hem stadın orası kalacak hem de Anıt Park’ta 35-40 metrekare bir alanda daha BS Store yapmak istiyoruz.’’

‘’Boluspor altyapısı en iyi 5 içinde’’

‘’Türkiye’de herkes Boluspor’u konuşuyor. Sezon başında Fuat Çapa’ya altyapıyla ilgilenmesi gerektiğini söyledik. Hocamız 7-8 ay ilgilenemeyeceğini söyledi. Fakat Fuat Hoca bu saatten sonra altyapıya daha ilgili olacaktır. Boluspor altyapısından gelişen oyuncular için takımımızdan isimler gönderdik. Örnek olarak genç oyuncu Umut Meraş’ın önünü açmak için Özgür Özkaya’yı takımdan gönderdik. Altyapıya fizyoterepis gelecek. Tesislerimizde beyaz etten kırmızı ete büyük bir geçiş var.’’

‘’Ben takımıma güveniyorum.’’

‘’İkinci devre başladı. Hedefimiz belli 16 maçımız var. İkinci devrede 4-5 takım gözüküyor. Göztepe’nin mağlubiyetini hiç kimse beklemiyordu. Bu ligde her şey olabilir. Hocamızın dediği gibi biz önce birlik ve beraberliğimizi bozmamamız lazım. En başından tesislerin aşçısından, yönetim kurulundan, basınımıza, taraftarımıza destek vermemiz lazım. Taraftarımız bu anlamda heyecanlansın istiyoruz. Taraftar olmadan da bu iş olmuyor. Taraftarımız bu takıma güvenecek, inanacak yeni transferlerle birlikte Boluspor çıkışa geçecek. İkinci devre avantaj bize gözüküyor. Son 5 maçta biraz daha avantaj lehimize gözüküyor. Fuat hocamıza aynı eş değerde 19 futbolcu verdik. Hocamıza baktığımızda alınan 6 futbolcumuzdan çok memnun. Bolu da bütünlüğü sağlayalım. Amacımız Boluspor’un menfaati. İnşallah taraftarımıza, halkımıza bu sene bu şampiyonluğu yaşatırız.’’