Tüm Liglerde Düşme Kaldırıldı

Haber: Aysun Beykoz

Nihat Özdemir; Süper Lig’de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı. Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig’den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva’daki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Yabancı Kuralı da Ertelendi

Özdemir ayrıca 1 yıl ertelenen yeni yabancı kuralının 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açıklamalarından satır başları: “Salgın sürecinde birçok organizasyon ertelendi. Olimpiyatlar, EURO 2020, Süper Lig… Süreç boyunca arkadaşlarımız çok çalıştı ve başarılı sonuçlar aldık. Sporda her alanda ileri gitme amacı güdüyoruz. İddiamız ve çalışmalarımız da bu yönde. Salgın sürecinğin en başından bu yana bu süreci fırsata çevirme avantajı yakalamıştık. Bugünkü toplantıda alınan kararlar da, bu sürecin sadece Süper Lig’in değil, amatöre kadar tüm paydaşları korumaya yönelik gelişmelerdi. Hayırlar getirmesini diliyorum. Dün Kulüpler Birliği bir toplantı gerçekleştirdi ve o toplantıdaki dayanışma ruhu, herkese örnek oldu. Ben Kulüpler Birliği’ni kutluyorum. “Düşenin dostu olmaz” felsefesini ellerinin tersiyle ittiler.”