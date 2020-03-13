Tüm Maçlar Seyircisiz

Haber: Volkan Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe’de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Eskişehir maçına kadar seyirci yok

Boluspor ligde üst üste oynayacağı Bursaspor, Altınordu, Menemenspor, Hatayspor, Karagümrük ve Akhisarspor maçları seyircisiz oynanacak. Son haftada oynanacak olan Eskişehirspor maçı ise seyircili oynanacak. Futbolda Süper Lig’in 32’nci haftasında kadar, TFF 1’inci Lig’de ise 34’üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak. Öte yandan Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor – Başakşehir, Galatasaray – Beşiktaş, Medipol Başakşehir – Galatasaray ve Galatasaray – Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

Karaçayır’da Korona Tedbirleri

Bolu’da oynanacak Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Ligler, Amatör Türkiye Şampiyonalarında yeni Koronavirüs ile ilgili olarak alınması gereken tedbirler TFF Amatör İşler Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre:

1- Ev sahibi ve misafir takım futbolcu ve yöneticileri ile müsabaka hakemlerine el dezenfektanı uygulaması yapmaları konusunda hatırlatma yapılacak.

2- Saha içinde bulunan sağlıkçı, saha komiseri, federasyon temsilcileri, el dezenfektanı uygulaması yapmaları konusunda uyarılacak.

3- Müsabaka öncesi takım soyunma odaları, hakem odası ve tuvaletlerin yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.

4- Müsabaka oynanacak olan saha ve stadların seyirci girişi alanlarındaki kapalı yerlere ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesine dikkat edilecek.

Dezenfekte işlemi yapılacak kapalı alanlarla ilgili olarak Valiliklerden Sağlık İl Müdürlüklerinden, Belediyelerden ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden yardım alınacak.

Okul Maçları da Ertelendi

Bolu Okul Sporları Tertip Komitesi de tedbir amaçları olarak ilimizdeki tüm okul müsabakalarının 23 Mart tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.