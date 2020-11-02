Tüm Maçlarda Saygı Duruşu

Haber: N.Halid Altundal

Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2 ve 3. Lig'de bu hafta sonu ve Pazartesi günü oynanacak tüm maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”