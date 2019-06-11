Tüm Tepkilere Rağmen Aday mı Olacak?

Haber: Esra Öztürk

Kırmızı beyazlı camiada yaşanan bu durum kopacak fırtına öncesi derin sessizliğe işaret olarak gösteriliyor. "%90 ertelenen kongrede aday olmam" diyen Cavit Demirin ve "Kulübü şirketleşmesinden sonra alırım" diyen Oktay Ercan'nın camianın bir kesimi hariç beklediği desteği alamaması sonrası aday olmamaları bekleniyor. Basında adı geçenlerin ise henüz resmi bir başvurusu bulunmuyor. Boluspor’un 15 Haziran’daki kongresine sayılı günler kala çıkabilecek adaylar sonrası önümüzdeki günlerde heyecanın tavan yapması ve son ana kadar çok önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Kimse çıkmaması durumunda Necip Çarıkçı'nın yeni isimlerle göreve devam edeceği öngörülüyor.

İşte Çarıkcı’nın Aday Olma İhtimalini Arttıran Nedenler

*Mevcut yönetimin halen transfer görüşmeleri yapması.

*Aday olmak isteyenlerin hazır olan borçtan çekinmeleri.

*Çarıkcı’nın BOBES başkanlığından ayrılması.

*Başkan adayı Cavit Demir’in çekilme ihtimali.