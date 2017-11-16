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16 Kasım 2017 Perşembe
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    • Tuncay Şanlıdan Altınordu’ya ziyaret

    Eski milli futbol Tuncay Şanlı, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu Kulübünü ziyaret etti. İzmir ekibinin alt yapısını izleyen Tuncay Şanlı ziyaretinde böyle bir tesisi yerinde gördüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.

    16 Kasım 2017 Perşembe 10:54
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    Tuncay Şanlıdan Altınordu’ya ziyaret

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Tuncay Şanlı, Altınordu’nun altyapısını mercek altına aldı. İzmir temsilcisinin Torbalı’daki Metin Oktay Tesisleri’ni gezen Şanlı, kulübün organizasyon yapısı, projeler ve uluslararası turnuvalar hakkında bilgiler aldı.

    “GEREKEN HER ŞEY BURADA VAR”

    Altınordu’nun Türkiye’de çok büyük işler yaptığını belirten Tuncay Şanlı, "Altınordu tesisleri gerçek anlamda çok iyi. Bir futbolcunun yetişmesi için gereken her şey burada var. Aslında benim de böyle bir hayalim vardı ve başkan Seyit Mehmet Özkan bunu gerçekleştirmiş. Tesis açısından İngiltere’den bile çok önde bir yer. Altınordu, Türk gençliğine çok önemli bir yatırım yapıyor. Bunu yerinde görmekten dolayı çok mutluyum" dedi.Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hem Türkiye hem Avrupa deneyimi yaşamış, başarılı futbolcuları konuk etmek genç oyuncularımız için çok önemli. Yaşadığı deneyimlerini paylaştığı ve çocuklarımıza çok önemli detaylar aktardığı için Tuncay Şanlı’ya teşekkür ediyorum" diye konuştu. Tüm Türkiye’ye adını Fenerbahçe’de duyuran, daha sonra İngiltere’de Middlesbrough, Stoke City, BoltonWanderers, Almanya’da Wolfsburg, Katar’da UmmSalal, Hindistan’da Pune City formaları giyen Tuncay Şanlı, teknik adam olarak Sakaryaspor’da görev aldı. Spor yorumculuğu yapan eski milli oyuncu, "Tempo, coşku, haydi Altınordu" isimli panele de katıldı

    Anahtar Kelimeler: Eski, Milli, Futbol, Tuncay, Şanlı

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