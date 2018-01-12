Haber: Gönül Oluıtürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maça İBAL süper başladı ve 6.dakikada 10-0’lık seri yakaladı. Aşçılar MTAL aynı dakika içinde ilk sayılarını buldu: 10-3. İlk periyodu İBAL 15-9 üstünlükle tamamladı. 2.çeyreğin ilk dakikası içinde fark 11 sayıya çıktı: 20-9. 4.dakikada Aşçılar MTAL farkı 5 sayıya indirdi: 20-15 ancak 7.dakikada fark yeniden çift hanelere çıktı: 25-15. İlk yarıyı İBAL 29-20 önde kapattı. 3.periyodun daha 2.dakikası dolmadan Aşçılar MTAL farkı 3 sayıya indirdi: 31-28. 4.dakika 33-30 ile geride kalırken, 7 dakikada fark 1 sayıya indi: 33-32. Son çeyreğe İBAL 36-34 önde girdi. Son çeyrekte 2.dakikada Aşçılar MTAL ilk kez eşitliği yakaladı: 38-38. Aşçılar MTAL 3.dakikada ilk kez öne geçti: 40-38. Bu dakikadan sonra İBAL oyundan düşerken, Aşçılar MTAL ise müthiş bir performans ortaya koydu. 4.dakika 44-38 ile geçilirken, 6.dakikada fark 13 sayıya çıktı: 52-39. 8.dakikada farkı 18 sayıya çıkaran Aşçılar MTAL takımı son 2 dakikaya 57-39 önde girdi. Maçtan 59-42 galip ayrılan Aşçılar MTAL grup 2.si olarak gruptan çıkmayı başardı. Mengenli oyuncular maçtan sonra taraftarları ile birlikte salonda büyük bir sevinç yaşadı.