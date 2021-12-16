Turan: Kötü gidişata 'dur' demek istiyorduk

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor’u 2-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, "Bu maç, bizim için 3 puandan daha fazla şey ifade ediyor. Kötü gidişata 'dur' demek istiyorduk. Bunu gerçekleştirdik" dedi.

Zor bir müsabakayı geride bıraktıklarının altını çizen Turan, “Skoru 2-0 gibi net gözükse de bizim için zor bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda rakip bizden daha fazla topa sahip oldu. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyuncuların gösterdiği refleksle maçı kazanmasını bildik. İkinci yarıda istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyebiliriz. Gollerden sonra savunmayı iyi yaptık. Uzun bir aradan sonra gol yemeden maçı tamamladık. Bu maç bizim için 3 puandan daha fazla şey ifade ediyor. Kötü gidişata dur demek istiyorduk, bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra yolumuza lige başladığımız gibi devam etmek istiyoruz. Yukarılarda ve yarışın içinde olmak hem bizim hem de camianın arzuladığı bir şey. İnşallah ligin sonuna kadar bu şekilde gideriz” şeklinde konuştu.

Tuzlaspor cephesi

Fidan: Üzerimizde büyük hasar bıraktı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fidan, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

Şenol Fidan, "55-60 dakika oyunun bizde olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarı oynadığımız pas oyunu ve girdiğimiz pozisyonlar bizi mutlu etti ama skora yansıtamadık. İkinci yarı Eyüpspor baskısı olacağını biliyorduk. Top bizdeyken rakibe verdimiz topta beklemediğimiz anda gol gelince oyun disiplininden koptuk. Yakaladığımız ve boş kaleye atamadığımız bir pozisyon var. Atsaydık dengeleri elimize geçirecektik. Akabinde hızlı çıkışlara dikkat etmemiz gereken pozisyonda golü yedik. 2-0 olunca biraz oyunu bırakmış gibi olduk ama mağlubiyetin yanında 3 puan gitmiş oldu. Lamina ve İsmail’in görmüş olduğu kartlarla Eyüpspor maçı bizim üzerimizde büyük hasar bırakmış oldu diyebilirim” açıklamasını yaptı.