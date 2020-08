Türk futbolunda yeni kriz kapıda!

Haber: N.Halid Altundal

Tüm dünyayı vuran koronavirüs pandemisi nedeniyle takımlar artık her hafta düzenli olarak testten geçmek zorundalar. Bu süreçte testlerin masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandı. Hürriyet'ten Tahir Kum'un haberine göre yeni sezonda bu masrafları kimin ödeyeceği belirsizliğini koruyor. Zira Sağlık Bakanlığı, yılda on milyonlarca TL tutan bu testlerin parasını ödemek istemiyor. Normal şartlarda takımlar her maçtan önce ortalama 100 kişiye test uyguluyor. Süper Lig'deki takım sayısının artmasıyla birlikte maliyet biraz daha artacak. Buna alt lig kulüplerindeki maliyeti de eklersek ve kulüplerin içinde bulunduğu durumları hesaba katarsak büyük bir çıkmaza doğru gidiliyor. Özellikle alt lig takımları haliyle test masraflarını üstlenmek istemiyor.

Çözüm TFF!

Burada tek çıkar yol bu masrafların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından üstlenmesi. Bu konuda da yakın zamanda bir karar verilmesi bekleniyor zira Süper Lig'de maçlar 11 Eylül tarihinde başlayacak. Öte yandan takımlar idmanlara başladığı için koronavirüs testleri de yapılmaya başlanmıştı.