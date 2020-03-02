Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek oldu

Haber: C.Kutay Aykan

Stadyumlar ve spor kompleksleri Türk bayrakları ile donatılırken müsabakalar saygı duruşu ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum" dedi. Tüm kulüpler stadyumlarını ve spor salonlarını Türk Bayrağı ile donattı. Sporcular, müsabakalara "Milletimizin Başı Sağ Olsun" pankartlarıyla çıktı. Maçlar bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Bolu’da oynanan Bölgesel Amatör Lig, U17, Amatör Lig futbol maçlarında, salonda oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ve Kadınlar 1.Lig Voleybol maçlarında da takımlarımız sahaya anlamlı pankartlarla çıkıp şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Sahalar ve salonlar Türk bayrakları ile donatılırken taraftarlar askerlerimiz için marşlar söyleyip terörü lanetledi.