HABER:Gökhan Aksoy

Trampolin Cimnastik Öğretim Metodları ve Trampolin Balesi adlı kitabı Bolu Tuğra Yayınevi’nde çıkaran Mehmet Caner Güzeltürk yazdığı bu önemli kitapla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Milli Antrenörlük, Milli hakemlik ve TOHM Koordinatörlüğü gibi birçok vasfı bulunan Güzeltürk kitabıyla ilgili A’dan Z’ye merak edilen herşeyi içtenlikle anlattı. İşte kendi cümleleriyle Güzeltürk’ün hayatı ve spor tarihine geçen kitabıyla ilgili söyledikleri:

Mehmet Caner Güzeltürk Kimdir?

1980 Bolu doğumluyum. 1988 yılında Bolu’da cimnastik sporuna başladım.19 yıl artistik cimnastik yaptım. Daha sonra 2006 yılında trampolin cimnastikle tanıştım. Trampolin cimnastik 2006 yılında kuruldu ve ben de ilk sporcusu olarak başladım. İlk takım halinde Türkiye Şampiyonu olduk. Bu branşta literatürde takım halinde ilk takım halinde şampiyon olan sporcular arasında yer aldım. 2008 yılında Milli Takıma girdim ve ülkemi temsil ettim 2010 yılına kadar bu branşı yaptım. 2010 yılından itibaren trampolin ve artistik cimnastik antrenörü oldum. Trampolin cimnastik Türkiye’de kendini yeni yeni tanıtıyordu biz de sporcuları yeni yeni yetiştiriyorduk. Türkiye olarak bu branşa çok yatkın ama bir o kadar da uzaktık teknik bilgi anlamında. Vilodomir Golovin hoca geldi Gürcistan’dan. Bize trampolinin inceliğini, tekniklerini anlattı. Biz de ondan inanılmaz şekilde istifade ettik. Bizim de o zamana kadar 26 yıllık deneyimimiz olduğunda bu branşta ilerleyip başarı elde edeceğimizi düşündük. Ben de çocukluğumdan beri bu branşı çok sevdiğim, sporculuk ve antrenörlük yaptığım için bu branşa eğilim göstermek istedim. Antrenörlük yaptıktan sonra sporcularım Türkiye’de şampiyon oldular, milli takıma girmeye başladılar ve milli takım antrenörlüğü yapmaya başladım. 2012 yılında yılında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Suat Çelen beni teknik kurula davet etti. Bu davete icap ettikten sonra 4 yıl teknik kurul olarak müthiş çalıştık. 4 yıllık süreçte Avrupa’nın yarısı, dünyanın birçok ülkesine gittim. Branşı tanıma fırsatım oldu. Teknik anlamda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum ve daha da gelişime açığım.

Bu Branşta Yazılı Bir Kaynak Yoktu

Türkiye’de de trampolin cimnastik adına yaklaşık 10 yıllık bir süreç geçti. Ama temel kaynak anlamında ve bilgi birikim anlamında bu branşa ait hiçbir yazılı kaynak yoktu. Daha önce artistik cimnastikte yazılan kitapları baz alarak, dünyada yazılan trampolin cimnastik adına yazılan 2 kitabı da inceleyerek kendi spor geçmişimi ve antrenörlük bilgimi kitaba aktarmak istedim. Çok düşündüm; Yıllarca, “Nasıl kurgularım? Bu İşin altından nasıl kalkarım?” diye. Veriler toplamaya başladım. Kafamda bir tasarı oluşmaya başladı. Bir gece ansızın yazmaya başladım. Önce dünya tarihini, uluslararası cimnastik federasyonu sitesini inceledim. Buralardan çeviriler de yaparak, diğer ülkelerdeki hocalarımla konuşarak dünya tarihini tekrar etüt ettik, yazdık. Türkiye tarihini kendim yaşadığım için, rol model olmuş insanlara yardımcı olmuş biri olarak Türkiye tarihi kendim kronolojik sırayla yazdım. Başarılarımızı, nasıl başladığımızı, diğer ülkelerdeki hocalardan öğrendiklerimizi teknik anlamda yazmaya başladım.

Tam 1.5 Sene Sürdü

Bu kitabı tam 1.5 senede yazdım. Çok emek harcadım. Bu kitap Türkiye Cumhuriyet tarihinin trampolin cimnastik adına ilk kitabıdır. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü ileride 5 yıl, 10 yıl belki 50 yıl sonra bir kaynak olacak. Bunu trampolim cimnastike gönül veren sporcu kardeşlerim, antrenörlük kariyerine yeni başlayacak olan arkadaşlarım, üniversitelerde öğretim üyesi olan hocalarım bunu kaynak olan kullanacaklar. Branşımı geliştirmeye kendim adına her zaman yol çizmişimdir. İyi de olacağını düşünüyorum. Çünkü söz uçar yazı kalır.

Sponsorlarıma Çok Teşekkür Ediyorum

Bu kitabı yazmaya karar verdim ama sonuçta bu ekonomik bir kaynak gerektiriyor. Tabi Bolçi’ye gittik. Nuhmar’a gittik. Boltech’e gittik. 360 Yayın Ajansı’na gittim ve Tuğra Yayınevi’ne gittik, onlarla konuştuk. Sağolsunlar. Boltech Sahibi Sayın Fatih Öztürk bu konuda bana sponsorluk anlamına çok destek oldu. Bana inandı. Destek sağladı. Bir antrenör olarak Bolulu sponsorlarımın bu konuya eğilim gösterip bana yardımcı olmaları beni ayrıca çok mutlu etti. Onlara bu konuda çok teşekkür ediyorum. Ayrıca GHSİM Müdürü Şahin Ertem ve fotoğrafları çeken Korhan Varol Öztürk’ü de unutamam. İlk bin baskıyı hiçbir ücret talep etmeden Türkiye’nin herhangibir yerinde trampoline ilgi duyan hocalarım, arkadaşlarım ve öğrenci kardeşlerime ücretsiz dağıtacağım. Bu işi para kazanmak ve ticari amaç için yapmadım. Benim spor anlayışım kültürüm, spor ve bilgi paylaştıkça güzel şeklindedir. ben de paylaşımcı olmaya çalışıyorum. Branşımı kendimce geliştirmeye, ileri götürmeye çalışıyorum. Bu kitabı talep etmek isteyen sevgili trampolin severler Bolu’da Tuğra Yayınevi’nde temin edebilirler veya bana ulaşabilirler. Ben de onlara kargo ile gönderirim.

Kitapta Neler Var?

Bu kitapta yer alan başlıca konular ise şu şekilde sıralanıyor: Trampolin Karasal Antrenman, Trampolin Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri, Trampolin Track Antrenman Çalışması, Trampolin Çalışma Programları, Trampolin Cimnastik Balesi, Yarışma Kuralları, Tumling, Çift Mini Trampolin ve Yarışma Trampolin Kurulumu.