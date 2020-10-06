Türk takımları kadro istikrarında sınıfta kaldı



Haber: C.Kutay Aykan

Transfer döneminin son gününde, dünyadaki tüm futbol liglerini kapsayan bir kadro araştırması yayınlandı. Uluslararası Futbol Çalışmaları Merkezi'nin araştırması, 1 Eylül 2019-27 Eylül 2020 arasında oynanan mücadelelere göre şekillendi. Maçlarda süre alan futbolcuların farklılıklarına göre belirlenen sıralamanın ilk sırasında 28 maçta 22 oyuncuya süre veren İsveç'in Halmstad takımı ilk sırada yer aldı. 5 İngiliz kulübü, en istikrarlı takımlar arasında ilk 20'de yer alıyor: Burnley, Liverpool, Southampton, Brighton & Hove Albion ve West Bromwich Albion. İlk 20'de ayrıca iki büyük 5 lig kulübü var: Olympique Marseille ve Bayer Leverkusen. Alt sıralarda ise, geçen yıl 42 oyuncuyla sahaya çıkan Genoa, St-Etienne'in (40) önünde en fazla kadro değişimine sahip beş büyük Avrupa liginden bir takım. Brezilya kulüpleri, en çok oyuncu kullananlar arasında çok fazla kulüple yer alıyor. 13 Brezilya kulübü, geçen yıl en az 50 futbolcuyu sahaya çıkardı. Başta Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere birçok Doğu Avrupa takımı da istikrarsız. Aksine, Batı Avrupa ve Asya kulüplerinin çoğu kadrolarını yoğun bir şekilde değiştirmiyor. Türk takımlarına bakıldığında ise, Avrupa'daki kulüpler arasında 57 farklı futbolcuyla en son sırada yer alan Ukrayna ekibi Kremin'in hemen üstünde 52 futbolcuyla TFF 1. Lig'de mücadele eden Giresunspor yer alıyor.