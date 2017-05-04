Haber: Ceylan Beykoz
Bir hafta süren ve 80 Üniversiteden yaklaşık bin sporcunun katıldığı şampiyonada Düzce Üniversitesi adına mücadele eden Abdulsamet Uğurlu A divisyon 57 kiloda, Konya Selçuk Üniversitesi adına ringe çıkan Ömer Faruk Gençkan A divisyon 63,5 kiloda, Amasya Üniversitesi’ni temsil eden Mustafa Yalman B divisyon 67 kiloda, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ni temsil eden Recep İpek de A divisyon 86 kiloda Türkiye Şampiyonu oldular. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına ringe çıkan Mehmet Ceylan A divisyon 75 kilonun finalinde yenilerek Türkiye ikinciliğini elde ederken, 67 kiloda Ankara Gazi Üniversitesi adına mücadele eden Yasemin Karataş da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!