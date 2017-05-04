Haber: Ceylan Beykoz

Bir hafta süren ve 80 Üniversiteden yaklaşık bin sporcunun katıldığı şampiyonada Düzce Üniversitesi adına mücadele eden Abdulsamet Uğurlu A divisyon 57 kiloda, Konya Selçuk Üniversitesi adına ringe çıkan Ömer Faruk Gençkan A divisyon 63,5 kiloda, Amasya Üniversitesi’ni temsil eden Mustafa Yalman B divisyon 67 kiloda, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ni temsil eden Recep İpek de A divisyon 86 kiloda Türkiye Şampiyonu oldular. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi adına ringe çıkan Mehmet Ceylan A divisyon 75 kilonun finalinde yenilerek Türkiye ikinciliğini elde ederken, 67 kiloda Ankara Gazi Üniversitesi adına mücadele eden Yasemin Karataş da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.