Türkiye 2.si Final Lisesi

Haber: Aysun Beykoz

Yarı finalde, Ordu Cumhuriyet Lisesini yenen, Bolu Final Lisesi ile Eskişehir Spor Lisesini yenen Çamlıca Doğa Koleji Türkiye şampiyonası finalinde karşı karşıya geldi. Temsilcimiz zorlu maçtan tek gol farkla 22-21 yenik ayrılarak Türkiye 2.si oldu. Temsilcimiz turnuvanın ilk maçında İzmir ekibini 24-20 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Özel Temel Final Lisesi 2.maçında uzun süre önde gittiği maçta İstanbul Çamlıca Doğa Koleji takımına 29-28 yenildi. 3.günde Ankara TED Koleji’ni rahat bir oyunun ardından 31-20 yenen temsilcimiz, yarı finalde ise Ordu Cunhuriyet Anadolu Lisesi’ni 24-22 yenerek final oynamaya hak kazandı. Temsilcimiz finalde yine gruplarda 1 sayı ile yenildiği Beşiktaş takımının altyapısında oynayan oyunculardan kurulu Özel Çamlıca Doğa Koleji ile kapıştı. Ekibimiz maçı alırsa yıllar sonra hentbolde Türkiye Şampiyonu olan ilk Bolu takımı olarak tarihe geçecekti ancak maçı şanssız bir şekilde 22-21 kaybederek 2.lik kupasını Bolu’ya getirdi.

Yıldırım, “Hentbol Güzeldir”

Sebenspor İdari Menajeri Ümit Yıldırım gazetemize yaptığı açıklamada, “Okul Sporları Hentbol Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası final müsabakasında İstanbul Çamlıca Doğa Kolejine 22-21 kaybederek Türkiye 2.si olduk. 2018-2019 sezonunu geri bıraktık. 1.ligde ligi 5.sırada bitirdik, Türkiye Kupasında yarı finale kadar yükseldik , Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonu olduk , Genç Erkekler Türkiye Finali oynadık ve 2. Olduk Liseler Türkiye Finali oynadık ve yine 2.olduk.Biz Bolu da bu sezon güzel işler yapmaya başladık umarım gelecek yıllarda Şampiyonluklarla dolu sezon geçiririz elde ettiğimiz başarılarda emeği çok büyük olan başta Antrenörümüz GÜRKAN GÜMÜŞ hocamızı Sebenspor yönetimini , Final Lisesi ailesini Sebenspor alt yapı antrenörlerimizi , yanımızda olan ve destek veren sporcu ailelerimizi ve tüm sezon yüreğiyle oynayan sporcularımızı kutluyorum . Hentbol güzeldir” dedi.