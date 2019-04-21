Türkiye 2.si Sebenspor’dan GHSİM Ziyareti

Haber: Gökhan Aksoy

Seben Spor Kulübü Kulüp Başkanı Canip DEMİRER, Yönetim Kulübü Üyeleri Bülent OTURAK ve Rıdvan ASLANDAŞ, Antrenörümüz Gürkan GÜMÜŞ, Yardımcı antrenör Anıl KESER, Kulüp Menajeri Ümit YILDIRIM ve sporcuları şampiyona sonrası İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA ve sporcularla geçirdikleri şampiyona ve gelecek müsabakalara hazırlıkları hakkında sohbet ettiler. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak Seben Spor Kulübü Kulüp Başkanı Canip DEMİRER, Yönetim Kulübü Üyeleri Bülent OTURAK ve Rıdvan ASLANDAŞ, Antrenörümüz Gürkan GÜMÜŞ, Yardımcı antrenörümüz Anıl KESER, Kulüp Menajeri Ümit YILDIRIM ve sporcularımız nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.