Haber: Semih Baykal

İlimiz de her alanda başarılara imza atan okullarından Bilim Koleji başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 12 Genel Kategorinin tamamında 220 sporcu arasından Bilim Koleji öğrencisi Efe Metehan birinci olmaya hak kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Okul yönetimi, Yavuz’u Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı tebrik ederek; “Hedeflerimizin azmimizle yoğrulduğu ve meyvelerini gelen şampiyonluklarla aldığımız güzel haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Gerek bireysel gerek takım sporlarında Bilim Ailesine bu heyecanı yaşatan öğrencilerimize ve hocalarımıza sonsuz teşekkürler” açıklamasında bulundu.