Türkiye, Gerede’de 5 Madalya Kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupası Gerede Arkut Dağında sona erdi. Gerede Arkut Kayak Merkezinde Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Lüksemburg ve Bosna Hersek’ten 33 sporcunun katılımı ile iki gün süren müsabakalar son derece zevkli ve çekişmeye sahne oldu. Türkiye adına yarışan Milli sporcularımız 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanma başarısı gösterdi. Yapılan yarışmalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Çetinkaya ve Refik Avşar tarafından verildi.

BAYANLAR 5 KM KLASİK STİL SONUÇLARI:

1-Seher Kaçmaz (Türkiye)

2-Fatma Yavuz (Türkiye)

3- Anja Ilıç (Sırbisan)

ERKEKLER 10 KM KLASİK STİL SONUÇLARI:

1-Hugio Petrica (Romanya)

2 Hamit Tarık Aydın (Türkiye)

3 Abdullah Yılmaz (Türkiye)

BAYANLAR 5 KM SERBEST SONUÇLARI:

1-Seher Kaçmaz (Türkiye)

2-Anja Ilıc (Sırbistan)

3- Sanja Kusmuk (Bosna Hersek)

ERKEKLER 10 KM SONUÇLARI:

1- Hugio Petrica (Romanya)

2-Eric Strahinja (Bosna Hersek)

3-Milos Colic (Sırbistan)