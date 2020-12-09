Türkiye İle Ukrayna Gerede’de Ortak Kampta

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede’de kampa giren Kayaklı Koşu Kadın Milli Takımı, aynı tarihlerde kamp için ülkemizi tercih eden Ukrayna Genç Milli Takımı ile ortak bir çalışma kampı gerçekleştirdi. 9 kişiden oluşan Kadın Milli Takımımızın antrenörlüğünü Elif Aşkın yapıyor. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Kayaklı Koşu Kadın Milli Takımı Antrenörü Elif Aşkın, “Kayaklı Koşu Kadın Milli Takımımızın Gerede kampı son derece verimli geçmekte. Aynı tarihlerde burada kamp için bulunan Ukrayna Genç Kadın Milli takımı ile aynı pistte antrenman yaparak sporcularımıza katkı sağladık. Ukrayna Milli Takımı ile Milli Takımımız başarılı ve verimli bir kamp süreci geçirdiler” diye konuştu.