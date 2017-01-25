Haber: Esra Öztürk

Türkiye’nin en iyi karatecilerinin bir araya geldiği Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası sona erdi. Bolu Valisi Aydın BARUŞ, Japonya Büyükelçisi Hiroski OKA, Bolu Belediyesi Başkan Vekili Zerrin BİÇEN, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobas şampiyonayı yerinde izledi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda 19-22 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan şampiyonayı izlemek üzere kente gelen büyükelçiyi, Bolu Valisi Sayın Aydın Baruş karşıladı. Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Büyükelçi Hiroshi Oka, Bolu Valisi Aydın Baruş ile sporculara ödül takdimini de yaptı. Büyükelçi Hiroshi Oka, Aydın Baruş'un hediye ettiği karate elbisesini görevlilerin de yardımıyla giydi. Belediye Başkan Vekili Zerin Biçen de Büyükelçi Hiroshi Oka'ya çeşitli hediyeler verdi.

Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, 19 Ocak günü açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Müsabakalar öncesi açılış konuşması yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, "Bir turizm kenti olan Bolu'yu aynı zamanda spor kenti de yapmak için çalışıyoruz" dedi. Müsabakanın açılış töreni hakemlerin kata gösterisi ile görsel şölene döndü.

Türkiye Karate Federasyonu’nun en önemli organizasyonları arasında yer alan Türkiye Veteranlar ve Büyükler Karate Şampiyonası, Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda yapılan Veteranlar müsabakaları ile başladı. 37 ilden yaklaşık 150 sporcunun tatamiye çıktığı ilk gün müsabakalarının sabah seansında kadın ve erkeklerde kata ile kumite elemeleri yapıldı.

Karate Büyükler Şampiyonasında final müsabakalarında şampiyonluk için ter döken bayanlarda, Kata’da Büşranur Kılıç altın madalyaya uzanırken, Bayanlar Kumite’de; 50 Kg’de Serap Özçelik, 55 Kg’ da Tuba Yakan, 61 Kg’de Zehra Kandemir, 68 Kg’de Hafsa Şeyda Burcu ,+68 Kg’de Meltem Hocaoğlu altın madalyayı boynuna takan isimlerden oldu.

Erkeklerde ise; Kata’da Ali Sofuoğlu; Kumite’de; 60 Kg’de Eray Şamdan, 67Kg’de Burak Uyğur, 75 Kg’de Sabır Ahmet Uyğur, 84 Kg’de Gökhan Gündüz, +84 Kg’de ise Alparslan Yamanoğlu Türkiye şampiyonu oldu.