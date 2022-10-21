Türkiye Kupası 4. turdaki rakibimiz belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kırmızı beyazlı ekip adına kura çekim törenine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürsoy katıldı. DyorEX Boluspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. Turda kendi sahasında Tarsus İdmanyurdu’na bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Temsilcimiz Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda sahasında Fethiyespor’u 1 – 0 yenerek bir üst tura çıkan taraf olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde;

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfa

Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare

Bandırmaspor - Karabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahya

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - AMED Sportif

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Galatasaray - Ofspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Manisa FK - Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehir

Antalyaspor - Pendikspor