Türkiye Kupası 4. turdaki rakibimiz belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kırmızı beyazlı ekip adına kura çekim törenine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürsoy katıldı. DyorEX Boluspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. Turda kendi sahasında Tarsus İdmanyurdu’na bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Temsilcimiz Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda sahasında Fethiyespor’u 1 – 0 yenerek bir üst tura çıkan taraf olmuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu, tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde;
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Düzcespor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfa
Ümraniyespor - Efeler 09 Futbol Kulübü
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt İl Özel İdare
Bandırmaspor - Karabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahya
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - AMED Sportif
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Galatasaray - Ofspor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Manisa FK - Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Karagümrük - Kırşehir
Antalyaspor - Pendikspor