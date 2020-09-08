Türkiye Kupası bu sezon oynanacak mı?

Haber: Volkan Yılmaz

Bir yandan koronavirüs vakalarındaki artışlar diğer yandan yayıncı kuruluşla yaşanan indirim tartışması... TFF, düşmeyi kaldırdığı için Süper Lig'i 21 takımla oynatacak ve bu da 42 hafta demek. Birçok maç hafta içi de oynanacak. Bu sıkışık takvimde bir de Ziraat Türkiye Kupası var!

TFF kara kara düşünüyor

Ancak kupanın akıbeti belirsizliğini koruyor. Geçen sezon 29 Ağustos'ta start alan Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezon oynanıp oynanmayacağı belirsizliğini koruyor. Mevcut takvimde kupanın oynatılması çok zor görünüyor. Oynatılırsa da mümkün olan en düşük maç sayısıyla oynatılacak. Fakat TFF, kupa konusunda ne yapacağı konusunda kara kara düşünüyor. Masada kupanın oynatılmaması seçeneği de bulunuyor. Bu konuda kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu ile de görüşmeler yapılıyor. Bugün itibarıyla Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezon oynatılması çok düşük bir ihtimal. Yani 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın oynatılmama ihtimali çok daha yüksek.