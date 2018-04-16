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16 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Türkiye Kupası Kartalın

    Bolu’da düzenlenen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Beşiktaş Mogaz, Göztepe’yi 25-21 yenerek kupayı kazandı.

    16 Nisan 2018 Pazartesi 12:54
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    Türkiye Kupası Kartalın

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda düzenlenen final karşılaşmasına çok sayıda Beşiktaş ve Göztepe taraftarı ilgi gösterdi. Maçın ilk yarısı Beşiktaş’ın 13-10 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş Mogaz, farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 25-21 kazandı. Karşılaşmanın ardından Göztepeli oyunculara, madalyaları verildi. Beşiktaş Mogaz’a ise şampiyonluk kupası Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyupoğlu tarafından verildi. Beşiktaşlı oyuncular, sevinçlerini taraftarlarıyla kutladı ve Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda coşku doruğa ulaştı. Parkenin Kartalları, Türkiye Kupası ile salonu turladı ve taraftarlarımızı selamladı. Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden siyah-beyazlılar, kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Maç Sonu Küçük Çapta Olaylar

    Maçın ardından Göztepe’yi destekleyenler ve Beşiktaş Mogaz taraftarları arasında küçük çaplı kavga çıktı. Çevik kuvvet polisinin başarılı müdahalesiyle olaylar büyümeden önlendi. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Taraftarlar, polis kontrolünde kentten çıkarıldı.

    Beşiktaş Mogaz 42.Kupasını Aldı

    Faaliyetlerine 40 yıl önce başlayan Beşiktaş Mogaz Takımı, 13. Türkiye Kupası şampiyonluğuyla birlikte toplamda 42 kupa kazanarak camianın ve taraftarların gururu oldu. Siyah-beyazlılar; Hentbol Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Federasyon Kupası organizasyonlarında toplam 42 kupa kazandı. Bugünkü adıyla Süper Lig’de ilk kupasını 1980 yılında kazanan Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda bitime 3 hafta kala 14. şampiyonluğunu ilan etti. Parkenin Kartalları, Türkiye Kupası’nda ilk kupayı 1999 yılında müzesine getirdi. Kartal, son olarak 2017-18 sezonu Türkiye Kupası’nı da kazanarak toplamda 13. Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etti. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kupası adıyla oynanmaya başlanan daha sonra ismi Süper Kupa olarak değiştirilen ve lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren organizasyonda ilk kupasını 1980 yılında kazanan takımın toplamda 14 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1986-1997 yılları arasında aralıklarla düzenlenen Federasyon Kupası organizasyonunda 1989 yılında şampiyonluk elde etti. Beşiktaş Mogaz, bugüne kadar kazandığı 42 kupanın 32 tanesini Antrenör Müfit Arın ve teknik ekibin görev yaptığı dönemde kazandı. Başkan Fikret Orman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan’ın döneminde siyah-beyazlılar, 17 kupa elde etti. Beşiktaş Mogaz Takımının 1980 yılından bugüne kadar kazandığı kupaların tarihleriyle sırası şöyle;

    Süper Lig (14) : 1980, 1981, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018Türkiye Kupası (13) : 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

    Süper Kupa (14) : 1980, 1981, 1996, 1997, 1998 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

    Federasyon Kupası (1): 1989

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Düzenlenen, Hentbol, Erkekler, Türkiye

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