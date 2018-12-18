Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 2. karşılaşmalarının naklen yayın programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Van BŞB-Boluspor maçı A Spor’dan dönüşümlü olarak yayınlanacak. 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak olan maçların naklen yayın akışı şöyle:
19 Aralık Çarşamba
13.00: Van B.Ş. Belediyespor-Boluspor (A Spor dönüşümlü)
13.45: Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (A Spor dönüşümlü)
15.00: Kahramanmaraşspor A.Ş.-Aytemiz Alanyaspor (A Spor dönüşümlü)
17.00: Kasımpaşa A.Ş.-Menemen Belediye Spor (A Spor)
18.30: Kayserispor-Altay (A Spor)
20.30: Trabzonspor A.Ş.-Sivas Belediye Spor (A2)
20 Aralık Perşembe
13.00: Hatayspor-Gençlerbirliği (A Spor dönüşümlü)
13.45: Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor A.Ş. (A Spor dönüşümlü)
18.00: Akhisarspor-Fatih Karagümrük A.Ş.(A Spor)
20.30: Giresunspor-Fenerbahçe A.Ş.(A2)
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