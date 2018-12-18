Haber: Gökhan Aksoy

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 2. karşılaşmalarının naklen yayın programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Van BŞB-Boluspor maçı A Spor’dan dönüşümlü olarak yayınlanacak. 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak olan maçların naklen yayın akışı şöyle:

19 Aralık Çarşamba

13.00: Van B.Ş. Belediyespor-Boluspor (A Spor dönüşümlü)

13.45: Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (A Spor dönüşümlü)

15.00: Kahramanmaraşspor A.Ş.-Aytemiz Alanyaspor (A Spor dönüşümlü)

17.00: Kasımpaşa A.Ş.-Menemen Belediye Spor (A Spor)

18.30: Kayserispor-Altay (A Spor)

20.30: Trabzonspor A.Ş.-Sivas Belediye Spor (A2)

20 Aralık Perşembe

13.00: Hatayspor-Gençlerbirliği (A Spor dönüşümlü)

13.45: Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor A.Ş. (A Spor dönüşümlü)

18.00: Akhisarspor-Fatih Karagümrük A.Ş.(A Spor)

20.30: Giresunspor-Fenerbahçe A.Ş.(A2)