Türkiye Kupası’nda rakibimiz belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Boluspor’un rakibi Muğla ekibi Fethiyespor oldu.

Türkiye Kupası’nda rakibimiz belli oldu

Haber: Nesrin Altuntaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Çekilen kura sonrası Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda kırmızı beyazlı ekibimizin rakibi Muğla temsilcisi Fethiyespor oldu. Karşılaşma; 18-19-20 Ekim 2022 tarihlerinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KARŞILAŞMALARI

Boluspor - Fethiyespor

Galatasaray - Kastamonuspor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

Balıkesirspor - Yeşilyurt

Keçiörengücü - Diyarbekirspor

Kayserispor - Alagöz Holding Iğdırspor

Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

Y. Samsunspor - Muş 1984

Altay - Efeler FK

Çaykur Rizespor - Boyabat

Serik Bld. - Batman Petrolspor

Giresunspor - Amasya

AtakaşHatayspor - BitexenDüzcespor

Manisa FK - Amberçay Eynesil Belediyespor

Ankaraspor - Pazarspor

Şanlıurfaspor - Karaman

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

Uşakspor AŞ. - Gümüşhane

Göztepe - KaraköprüBld.

Adanaspor - Orduspor

Altınorduspor - Sapanca

Menemen FK - Bulvarspor

Bucaspor - Artvin Hopaspor

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.

Silahtaroğlu Vanspor - Elazığ

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