Türkiye Kupası’nda rakibimiz belli oldu

Haber: Nesrin Altuntaş
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Çekilen kura sonrası Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda kırmızı beyazlı ekibimizin rakibi Muğla temsilcisi Fethiyespor oldu. Karşılaşma; 18-19-20 Ekim 2022 tarihlerinde Bolu Atatürk Stadyumu'nda tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KARŞILAŞMALARI
Boluspor - Fethiyespor
Galatasaray - Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
Balıkesirspor - Yeşilyurt
Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Alagöz Holding Iğdırspor
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Y. Samsunspor - Muş 1984
Altay - Efeler FK
Çaykur Rizespor - Boyabat
Serik Bld. - Batman Petrolspor
Giresunspor - Amasya
AtakaşHatayspor - BitexenDüzcespor
Manisa FK - Amberçay Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
Uşakspor AŞ. - Gümüşhane
Göztepe - KaraköprüBld.
Adanaspor - Orduspor
Altınorduspor - Sapanca
Menemen FK - Bulvarspor
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol AŞ.
Silahtaroğlu Vanspor - Elazığ