“Türkiye'nin en büyük kulübüne gitmiş”

Haber: Aysun Beykoz

Özellikle Boluspor’dan sonra böyle bir taraftarın karşısına çıkmanın kendisine heyecan verdiğini söyleyen Diarra “Büyük fark var iki takım taraftarı arasında. Bursa Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri ve Bursaspor’da Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisi. Burada ciddi farklılık var. Bu taraftar takımına gerçekten bağlı. Bu sebeple bana göre kıyaslanması bile imkansız. Bursa taraftarı adından söz ettiren bir taraftar” dedi.

ONUN GENÇ OLMASI

Transferinde ki en büyük etkeni sorduğumuz Diarra bu konuda da net cevap verdi. Koşukavak’ın isminin ve gençlere verdiği değerin en büyük etken olduğunu söyleyen Mamadou “Yalçın Koşukavak’ın öncelikle tabi burada olması gelirken beni motive etmişti. Kendisinin genç olması, gençleri sevmesi ve en önemlisi gençlerle çalışmayı sevmesi de buraya gelmemde ki en büyük etkenlerden birisi oldu. Onunla gelişim kaydedebileceğime inanmamı sağlayan bir unsur da genç olması oldu” dedi.

SÜPER LİG'DE OYNAYACAĞIM

Hedefleri arasında “Süper Ligde oynamak var” diyen Diarra bunu gerçekleştirebileceğim bir kulüp olduğu için buraya geldim dedi. Devamında ise “Hedeflerime gelirsek bu yıl umarım ki Süper Lige döneceğiz. Orada tekrardan forma giymek. Ben buraya aslında hedeflerim için geldim. Hedeflerimi gerçekleştirebileceğim bir yer olduğu için. Umarım bunu başaracağım. Gerçekten harika bir ortam var. Hem genç, hem de tecrübeli oyuncular. Çok güzel bir iletişim var. Burada büyük bir aile gibiyiz. Her şey şimdilik harika gidiyor. Başarılar geldikçe daha da güzel olacağına inanıyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 14:02