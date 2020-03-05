Türkiye Şampiyonası 8 Mart’ta Gerede’de

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Gerede’de 8 Mart 2020 Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek olan yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katılım sağlayacak. Türkiye Kayak Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasının 08-10 Mart 2020 tarihlerinde Gerede Arkut Kayak Merkezinde yapılacağını duyurdu. Söz konusu yarışma ile ilgili kurallarda, yarışmaların klasik ve serbest teknikte olmak üzere tüm kategorilerde yapılacağı ve yarışmaya katılacak kafileler için kategorilerin ve teknik heyetin belirlendiği açıklandı.