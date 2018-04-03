Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 65 ilden 111 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Müsabakalar, 6'şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde, 4'er takımlı 4 grupta ise 6-8 Nisan 2018 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bolu, Balıkesir, Düzce, Aydın, Muğla (Fethiye), Uşak, Osmaniye, Adana, Kayseri, Yozgat, Çorum, Karabük, Ordu, Giresun, Bayburt ve Batman grup merkezlerinde yapılacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. İkinci kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.2017-2018 sezonu 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Grupları şu şekilde;

İstanbul: İstanbul(Bağlarbaşı)İstanbul (Selimiye)İstanbul (Albayrak)İstanbul (Kartalspor)İstanbul (Gürpınarspor)İstanbul (İST.Güngören)

Tekirdağ:İstanbul (Çamlıcaspor)İstanbul (Esen Bayburt)Kocaeli(Beylikbağıspor)Kocaeli(41 Futbol Kulübü)Edirne(Saraçhanespor)Kırklareli(Lüleburgazspor),

Çanakkale:İstanbul(Zara Ekinlispor)İstanbul(Damlaspor) Bursa(Bursa Güvenspor) Bursa(TSE Arabayatağı) Tekirdağ(Çorlu Fenerspor) Balıkesir (Burhaniye BLD.)

Yalova:İstanbul (Sultangazispor)İstanbul (YeşilIlgazspor) Bursa (FethiyeİD.Yurdu)Bursa (YeniKaramanspor)Sakarya(Adapazarıspor) Tekirdağ (Kapaklıspor)

Bolu Grubu:İstanbul (Batı TrakyaTürk)İstanbul (Seyrantepe OF

Ankara (ElmadağBLD.H.OĞL)Ankara (Gölbaşı BLD.)Düzce (Düzcespor)Zonguldak (KDZ.Ereğli BLD.)

Balıkesir:İstanbul (İstKayaşehirspor)İstanbul (Tepebağ Kültür)İzmir (İzmirspor)İzmir (B.ÇOVA BLD.Termal)Çanakkale

(Dardanelspor)Kütahya (Kütahyaspor)

Düzce:Kocaeli (Hisareyn Spor)Kocaeli (İzmitG.Birliği) Bursa (İnegölspor)Balıkesir (Susurluk 5 Eylül)Yalova (Altınova BLD.)Sakarya (Tüvasaş Demir)

Aydın:İzmir (Yamanlar Esen)İzmir (BucaBld.Spor)Muğla

(Ortaca BLD.)Denizli (İncilipınargücü G.S.)Antalya (Antalya DSİ Spor)Manisa (SalihliBld.Spor)

Muğla(Fethiye):İzmir (İzmir Bld.Spor) Aydın (Kuşadasıspor)Denizli (Yeşilköyspor)Antalya (Serik Belediye)Burdur (YeniBurdurspor)Isparta (Iyaş Gençlik Spor)

Uşak:Eskişehir(Sağlıkspor) Muğla (Muğlaspor)Aydın (Yıldızspor)Manisa (Somaspor)Kütahya (Termikspor) Afyonkarahisar (Afjetafyonspor)

Osmaniye:Konya (Karakartallar)Mersin (AkdenizBld. )Adana

(Kanaryaspor)Hatay (Karaağaçspor)Aksaray (68 AksarayBld.)

Nevşehir

(Nevşehirspor G.)

Adana:Mersin (Mersin İd.Yrd.)Hatay (Samandağspor)Gaziantep (Şehit KamilBld.) Osmaniye (OsmaniyesporFk)Kahramanmaraş (Maraşspor)Adıyaman (Gençlerbirliği)

Kayseri:Adana (SeyhanBld.)Yozgat (Bozokspor)Konya (SelçukluBld.) Sivas (SivasYolspor) Malatya (YeşilyurtBld.)Elazığ (İl Özel İdare)

Yozgat:Karabük (5000 Evlerspor)Kırıkkale (Yahşihanspor)Kırşehir

(Mucurspor)Kayseri (Kayseri Şekerspor)Çorum (AlacaBld.Gençlik)

Çorum:Samsun (Kadıköyspor)Tokat (Erbaa Güreşİht.)Sinop(Ayancıkspor)Ordu (Demirspor)

Karabük:Ankara (Başkentgücü)Ankara (Çayyoluspor)Zonguldak(Zong.Sarayspor)Bartın (Bartınspor)Kastamonu (Kastamonu 1966)Bolu(Elvan İnş.Kızık)

Ordu:Trabzon (A.Sebatspor)Giresun (Görelespor)Samsun (Atakum Belediye)Amasya (AmasyaBld.Spor)

Giresun:Trabzon (Çağlayanspor)Trabzon (Ortahisar Kanuni)Bayburt(Telekomspor)Erzincan (Tercan 17 Şubat)Artvin (Artvin Orman)Rize (Belediyespor)

Bayburt:Gümüşhane (Gümüşhanespor)Ardahan (Göle Bld.Spor)Erzurum (Yakutiyespor)Iğdır (Arasspor)

Batman:Diyarbakır (DsiSpor)Şanlıurfa (11 Nisanspor)Siirt

(SiirtKartalspor)Muş (İdmanyurduspor)