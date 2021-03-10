Türkiye Şampiyonası, Bolu'da başladı

Haber: N. Halid Altundal

Şampiyona, bugün koşulacak yarışların ardından sonra erecek. TKF yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya, Gerede'nin Türkiye'nin en prestijli yarışlarından birine daha ev sahipliği yaptığını söyledi. Çetinkaya, şampiyona sonunda hem birinci, ikinci ve üçüncü illerin belli olacağını hem de bundan sonraki süreçte 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edecek sporcuların belirleneceğini kaydetti. Çetinkaya, bu organizasyonun ardından kar durumu elverirse 18-21 Mart tarihlerinde Balkan Kupası'nın finalini düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

İki gün sürecek olan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına, 23 ilden 214 sporcu katıldı. Şampiyonada başarı gösteren sporcular Milli takımda uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek.