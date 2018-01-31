Haber: Esra Öztürk

Mengen Belediyespor Muay-Thai Takımı Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 28 Ocak Pazar günü Bolu Karaçayır Spor Salonunda yapılan Muay –Thai İl Şampiyonasına sıkletlerin de birinci olan Ceren Yılmaz, Batuhan Yılmaz, Hatice Karaöz, Muhsin Toprak, Turgay Erikçi olmak üzere 5 sporcu ile katılım sağlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.Seçmeler dönüşünde Antrenör Ertan Akdoğan ve sporcular MengenBelediye Başkan. Turhan Bulut’u makamında ziyarette bulundular. Başkan Bulut, sporcuları tebrik ederek Türkiye Şampiyonasından birincilik ve altın madalyayla döneceklerine inandığını dile getirdi.