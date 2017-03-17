Haber: Esra Öztürk

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Judo Yıldızlar Grup Müsabakaları Kütahya yeni Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla tamamlandı. Müsabakalara Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Uşak illerinden toplam 225 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden müsabakalarda Türkiye finallerine kalma mücadelesi veren sporcular kadar antrenörler de büyük heyecan yaşadı.