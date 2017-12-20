Haber: Semih Baykal

Olimpik Yay Genç Erkekler kategorisinde 1023 sporcunun katıldığı yarışmada yarışan sporcumuz Kadir ER 236 kişi içinde elemelerde finale kalarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı yarışmada Olimpik Yay Genç Erkek takımı sporcularımız Kadir ER, Oğuzhan KÜÇÜK ve Oğuz Kaan KURT 36 takım arasında Türkiye 3. sü olmayı başardı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan sporcularımızın antrenörleri, “Türkiye Şampiyonu olup bizi gururlandıran sporcumuz Kadir ER’i ve takımda 3. olan sporcularımızı tebrik eder, bizlerden desteklerini esirgemeyen Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’müze teşekkür ederiz..Bolu’muza hayırlı olsun” dediler.