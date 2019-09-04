Türkiye Trial Şampiyonası sona erdi

Haber: C.Kutay Aykan

Çeşitli etaplardan geçen ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışmanın sonunda şampiyonlar belli oldu. Hafta sonu yapılan ödül töreninde şampiyon takıma kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir verdi. Özdemir yaptığı konuşmada “Bolu artık sosyal aktivitelerin yapıldığı ve insanların eğlendiği bir şehir olacak. Biz bu konuda kararlıyız. Boluluları Hem spor hem kültürel ve eğlenceli dolu anlar yaşayacağı bir şehir haline geleceğiz. Bu anlamda bu organizasyonun Bolu’da yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ında sizlere teşekkürlerini ve selamlarını getirdim” dedi. Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir konuşmasının ardından şampiyon takıma kupasını takdim etti.