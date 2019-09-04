Türkiye Trial Şampiyonası sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bolu Doğa Sporları ve Off-road Kulübü tarafından Çakmaklar mevkisinde bulunan Köroğlu Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonada 2 ekip, 4 araçla mücadele etti.

Türkiye Trial Şampiyonası sona erdi

Haber: C.Kutay Aykan

Çeşitli etaplardan geçen ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışmanın sonunda şampiyonlar belli oldu. Hafta sonu yapılan ödül töreninde şampiyon takıma kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir verdi. Özdemir yaptığı konuşmada “Bolu artık sosyal aktivitelerin yapıldığı ve insanların eğlendiği bir şehir olacak. Biz bu konuda kararlıyız. Boluluları Hem  spor hem kültürel ve eğlenceli dolu anlar yaşayacağı bir şehir haline geleceğiz. Bu anlamda bu organizasyonun Bolu’da yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ında sizlere teşekkürlerini ve selamlarını getirdim” dedi. Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir konuşmasının ardından şampiyon takıma kupasını takdim etti.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Özcan esti gürledi
Başkan Özcan esti gürledi
  1. Bolu

banner133

banner129