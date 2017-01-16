Haber: Erdal Tanrıverdi
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, Genel Sekreter Erdoğan Çelebi, Sports TV YKÜ Metin Görgün ile KoçFest Organizasyon Koordinatörü Levent Mergen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, KoçFest kapsamında önümüzdeki bahar döneminde üniversiteler arasında yapılacak spor müsabakalarının, AİBÜ’de düzenlenecek olan bölümündeki karşılaşmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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