Türkiye’de Tarihi Başarı

Haber: Aysun Beykoz

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin konuğu son dünya şampiyonu Fransa'ydı. Ay-yıldızlılar, baştan sona üstün oynadığı maçta Horozlar'ı, Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yapıp puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Milliler, Fransa'yı tarihinde ilk kez devirmeyi de başardı.

İKİ STOPERİN İŞ BİRLİĞİ İLE ÖNE GEÇTİK!

Milliler maça çok etkili başladı. 30. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

BU KEZ CENGİZ SAHNEDE!

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı. 40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0. 43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDA DA FIRSATLARI HARCADIK

Milliler, ikinci yarıya da hızlı girdi. Fransa'ya nefes aldırmayan ay-yıldızlılar, 54'te 3. gole yaklaştı. Kenan'ın sol kanatta Pavard ve Varane'a yaptığı baskı sonuç verirken ceza sahasında buluşan Burak'ın vuruşunu ise Lloris kornere çeldi! 69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mahmut sol ayağıyla çok sert bir vuruş yaptı ama Lloris topu güçlükle kornere çeldi. Kalan sürede skoru koruyan Milli Takım, 2-0 kazanarak tarihi bir zafer elde etti.

TÜRKİYE: 2 - FRANSA: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya),

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 89 Abdülkadir Ömür),Cengiz Ünder (Dk. 84 Yusuf Yazıcı),İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Ozan Tufan),Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne (Dk. 46 Mendy),Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi (Dk. 46 Coman),Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud (Dk. 72 Ben Yedder),Mbappe

Goller: Dk. 30 Kaan Ayhan, Dk. 40 Cengiz Ünder (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 45+1 Merih Demiral (Türkiye),Dk. 45+1 Umtiti, Dk. 86 Coman (Fransa)

LİDERLİĞE YÜKSELDİK

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi. Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

TARİHİ GALİBİYET

Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı. Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı. İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.

HÜCUMDA DA SAVUNMADA DA BAŞARILI

Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti. H Grubun'da fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

GÜNEŞ'İN SERİSİ SÜRÜYOR

Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı. Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı. Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu arada ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

SAHA ORTASINDA BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, saha ortasında galibiyeti kutladı. Ay-yıldızlı oyuncular, daha sonra tek tek tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleye Moldova maçına göre üç değişiklikle çıktı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı. Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile karşılaşmayı tribünden takip etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerine de 50 Türk bayrağı asıldı. Yaklaşık 2 bin 100 Fransız taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

KONYA'DA BÜYÜK COŞKU

A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan çok sayıda taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Stat ve çevresinde yaklaşım 4 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.