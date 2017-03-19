Haber: Kasım ŞAHİN

Gana’da doğdu Bolu’da hakem oldu. Bolu Amatör ligi yaş grupları maçında oynanan maçtan çok karşılaşmada görev yapan yan 24 yaşındaki Ganalı hakem dikkat çekti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Sağlık meslek Yüksek Okulu 3’üncü sınıf öğrenci olan Ganalı Awal Mubarek Mohammed Bolu’da hakemliğe başladı. Ganalı öğrenci aynı zamanda Türkiye’nin ilk yabancı uyruklu hakemi olma unvanına da sahip oldu.

Bolu’da Kıbrıscıkspor U16 - Bolu Belediyespor U16 takımları arasında oynanan karşılaşmaya damga vuran oynanan oyundan çok yardımcı hakem oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenci Ganalı Awal Mubarek Mohammed Bolu’da hakemliğe başladı ve Türkiye’de bir ilke imza attı.

“ELVAN ABİ SAYESİNDE BAŞLADIM”

Ülkesinde futbol oynayan ve yaklaşık 3 yıldır Bolu’da bulunan Mohammed hakemlik kursunu başarı bir şekilde tamamladıktan sonra ilk maçına çıkarken, karşılaşma öncesinde konuşan Ganalı hakem sporu sevdiğini ve üniversite’de tanıştığı hocası Elvan Kuzaytepe’nin tavsiyeleri üzerine hakemliğe başladığını belirtti. Mohammed “Bolu’da üçüncü sınıfım, sağlık okuyorum. Spor benim hobim. Sporu seviyorum, birde üniversitede tanıştığım Elvan abi bana tavsiye etti bende düşündüm karar verdim. Hakemlik kursuna katıldım orada başarılı oldum, ondan sonra antrenmanlara çıktım ve başarılı olarak dilekçeyi gönderdim ve hakem oldum” dedi.

“FIFA KOKARTLI HAKEM OLMAK İSTİYORUM”

Okulunu bitirdikten sonra Türkiye’de kalıp kalmamayı henüz düşünmediğini söyleyen Ganalı hakem “Henüz düşünmedim, eğitimim bitmedi mezun olduktan sonra belki kalabilirim. Eğer kalırsam FIFA Kokartlı bir hakem olmak istiyorum” dedi. Mubarek Mohammed daha sonra E.İ.Kızıkspor-Bolu Belediyespor maçında yan hakem olarak bayrak kaldırdı. Aynı maçta bayan hakem Yağmur Vural ise Orta Hakem olarak görev yaptı.