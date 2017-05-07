Haber: Ceylan Beykoz

Voleybol Turnuvasında 2.gün maçları 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynandı. Bayanlarda Sağlık Müdürlüğü- IBBDH maçında Sağlık Müdürlüğü 2-0’lık galibiyeti alırken erkek maçlarında Ruh Sağlığı 1- Özel Çagsu 2, AİBÜ 2- ADSM 0 sonuçları alındı. Turnuvaya katılan takımlar “Rahim Ağzı Kanseri, Meme Kanseri , Kolon kanseri ve Sigarayı atalım, hayatımıza tat katalım” afişleriyle kanser tarama programlarına dikkat çektiler.

3.günde neler oldu?

Turnuvanın 3.gününde saglıkçı sporcular ve hakemler "el yıkamaya" dikkat çektiler. 5 Mayıs "Dünya El Hijyeni Günü" Etkinlikleri kapsamında el yıkamanın önemini sağlıkçı sporcular ve hakemler "sağlığınız ellerinizde" rozetlerini takarak sağlıkçılara destek verdiler. Günün maçlarında bayanlarda 112 Acil(0)-Özel Çagsu (2), Erkeklerde 112 Acil(0)-Sağlık Müdürlügü(2) ve İBBDH(0)- Gerede Sağlık(2)sonuçları alındı.