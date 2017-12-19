Haber: Semih Baykal

Maça Mengen ekibi 4-1 üstünlükle başladı. Mengen temsilcisi 6-3 üstünlüğü yakalasa da, Gerede ekibi 6-6 eşitliği yakaladı. Bu bölümde daha iyi oynayan Gerede HS Öztosun 9-6 öne de geçti. Teknik molaya Gerede ekibi 12-6 önde girdi. 16-14’lük Gerede HS Öztosun üstünlüğü sonrası 17.sayılarda oyuna denge geldi. Gerede ekibi 21-19 öne geçerek avantaj yakaladı ancak skoru 21-21’e getiren Mengen Aşçılar MTAL 23-21 de öne geçti. Maçı bırakmayan Gerede temsilcisi bir kez daha eşitliği buldu: 23-23. Son bölümde hata yapmayan Mengen Aşçılar MTAL zorlu seti 25-23 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.sete Gerede HS Öztosun 3-1 skor avantajıyla başlasa da 4.sayılarda oyun dengelendi. 9-6 öne geçen Mengen teknik molaya da 12-8 önde giren taraf oldu. Mola sonrası fark açılmaya başladı: 15-8. 16-10 ve 18-12’ile büyük avantaj yakalayan Mengen Aşçılar MTAL son bölüme 20-11 ve 22-14’lük üstünlüklerle girdi. Bu anlarda Gerede ekibi maça asılarak önce farkı 3 sayıya çekti: 22-19. Sonra da sete ortak oldu: 23-21. Mengen ekibi 24-22 ile seti kazanmaya yaklaştı. Gerede temsilcisi farkı 1 sayıya indirdi: 24-23. İlk set gibi çekişmeli geçen son seti de 25-23 alan Mengen Aşçılar MTAL maçtan 3-0 galip ayrılarak turnuvanın 2.si oldu.