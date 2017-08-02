Haber: Gönül Olutürk

Turnuva ile ilgili tertip komitesi yine kritik bir karar alındı. Alınan kararda, “Dörtdivan Belediyesi 2.Futbol Turnuvası’ da 26.07.2017 Tarihlerinde oynanan Kuruca köy spor- Bayramlar spor müsabakasında Bayramlar sporun kadro listesi dışında oyuncu oynattığı tespit edildi. Dörtdivan Belediyesi 2.Futbol Turnuvası kuralları gereği Bayramlar spor ’ un ihraç edilmesine, Maç sonucunun hükmen 3-0 Kuruca köy spor lehine tescil edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.