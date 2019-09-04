Turnuvada Anlamlı Pankart



Haber: Aysun Beykoz

Takım maç öncesi Emine Bulut cinayetine dikkat çekmek için Peygamberimizin (sav) veda hutbesinde okuduğu “Kadınlar sizlere Allah’ın emanetidir” yazılı pankart açtılar. Bu örnek davranış maçı izlemeye gelenler tarafından ayakta alkışlandı. Nuhören Köyü de geçtiğimiz hafta aynı duyarlılığı göstererek sahaya, 2017 yılında Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde şehit olan Gerede Nuhören köyü nüfusuna kayıtlı Şehit İlhan Sezer’in ismi ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz yazılı pankart ile çıkmıştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 15:13