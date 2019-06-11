Turnuvada Gol Yağmuru

Haber: Gönül Olutürk
Turnuvanın ilk haftasında toplam 12 maç oynanırken fileler tam 78 kez havalandı. Turnuvada 2.hafta maçları 14-15-16 Haziran tarihlerinde oynanacak. İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Efsane Çavuşlar 0 – Çalköyspor 3
Doğancılarspor 3 – Müftülük 3
Kargıbayramlar 5 – Sülelerspor 1
Cemallerspor 4 – Kurucaköyspor 1
Yukarıdüğerspor 3 – Ortaköyspor 2
Çavuşlarspor 9 – Yukarısayıkspor 0
Ömerpaşalarspor 1 – Aşağıdüğerspor 3
Kadılarspor 1 – Kılıçlarspor 2
Çetikörenspor 3 – Devecilerspor 7
Bünüşspor 4 – Adakınıkspor 1
Çitlerspor 8 – Seyitalilerspor 4
Sorkunspor 9 – Doğancılar Gençlikspor 0