Turnuvada Gol Yağmuru

4.Geleneksel Dörtdivan Futbol Turnuvası’nda ilk hafta maçları tamamlanırken, sporseverler oynanan mücadelelerde gole doydu.

Turnuvada Gol Yağmuru

Haber: Gönül Olutürk

Turnuvanın ilk haftasında toplam 12 maç oynanırken fileler tam 78 kez havalandı. Turnuvada 2.hafta maçları 14-15-16 Haziran tarihlerinde oynanacak. İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Efsane Çavuşlar 0 – Çalköyspor 3

Doğancılarspor 3 – Müftülük 3

Kargıbayramlar 5 – Sülelerspor 1

Cemallerspor 4 – Kurucaköyspor 1

Yukarıdüğerspor 3 – Ortaköyspor 2

Çavuşlarspor 9 – Yukarısayıkspor 0

Ömerpaşalarspor 1 – Aşağıdüğerspor 3

Kadılarspor 1 – Kılıçlarspor 2

Çetikörenspor 3 – Devecilerspor 7

Bünüşspor 4 – Adakınıkspor 1

Çitlerspor 8 – Seyitalilerspor 4

Sorkunspor 9 – Doğancılar Gençlikspor 0

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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